Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 55,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 55,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,52 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 13.786 Aktien.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 49,79 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 77,33 EUR an.

Am 19.05.2021 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 19.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 14,10 EUR im Jahr 2021 aus.

