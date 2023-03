Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 52,04 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 52,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 51,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 439.510 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 49,79 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 4,52 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,33 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 19.05.2021. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,00 EUR.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.05.2024.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2021 auf 14,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

