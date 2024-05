Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 49,52 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 49,52 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,65 EUR an. Mit einem Wert von 49,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.500 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (41,65 EUR). Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 18,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2024 gerechnet. Am 12.08.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 16,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags