Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verliert am Dienstagvormittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 49,09 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 49,09 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,05 EUR nach. Mit einem Wert von 49,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.180 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,90 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,16 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,63 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Am 12.08.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,58 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

