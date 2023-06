Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 56,16 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 56,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 316.435 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 74,98 EUR markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,51 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 48,38 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 73,50 EUR.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,49 EUR fest.

