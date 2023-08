Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 49,03 EUR nach oben.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 49,03 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 49,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,81 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 241.732 Aktien.

Am 31.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,06 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 48,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 1,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,38 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

