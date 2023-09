Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 49,27 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,27 EUR. Im Tief verlor die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 48,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.845 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 49,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 47,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 3,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,86 EUR an.

Am 13.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

