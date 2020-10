Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz verteuert sich

Die Porsche SE Vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 50,20 EUR. Bei 50,52 EUR erreichte die Porsche SE Vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.712 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 10.01.2020 markierte das Papier bei 70,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2020 Kursverluste bis auf 28,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,20 EUR. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,21 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Sportwagenbauer Porsche holt bei Verkaufszahlen auf

Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen Porsche wegen Spritverbrauch

Dieselskandal: Ex-AUDI-Chef Stadler vor Gericht

