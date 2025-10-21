Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 34,62 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Porsche Automobil-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,62 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 260.863 Porsche Automobil-Aktien.

Bei 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 12,02 Prozent würde die Porsche Automobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,14 EUR an.

Am 13.08.2025 lud Porsche Automobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil 708,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Porsche Automobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,72 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

