Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 46,10 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 46,10 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,09 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.909 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 60,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 23,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 9,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,29 EUR.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 16,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

