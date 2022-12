Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag in Grün

Um 12:22 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 51,42 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 51,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 165.622 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 47,35 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,62 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 1,58 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 82,14 EUR.

Am 19.05.2021 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

