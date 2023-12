Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 46,25 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 46,25 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 46,25 EUR. Mit einem Wert von 46,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 273.642 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 60,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 41,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 9,95 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 65,14 EUR angegeben.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 19.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Tesla-Aktie unter Druck: VW, AUDI und Porsche steigen in Nordamerika auf das Tesla-Ladenetz um

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter