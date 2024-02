Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 48,24 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 48,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 48,33 EUR. Bei 46,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.513.455 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 60,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 19,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,16 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 25.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

