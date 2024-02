Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 46,39 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 46,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 46,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.418 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 60,18 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 22,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

