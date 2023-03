Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 53,06 EUR. Bei 53,08 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,24 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.886 Stück gehandelt.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,33 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 19.05.2021 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2021 endete. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 23.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 14.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

