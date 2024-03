Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 49,44 EUR nach oben.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 49,44 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 49,94 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 967.662 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 58,86 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,76 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,86 EUR.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,23 EUR je Aktie belaufen.

