Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag im Aufwind

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 34,14 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 34,14 EUR zu. Bei 34,51 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 81.707 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 50,15 Prozent wieder erreichen. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 10,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr angefallen

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Rückruf bei Audi und Porsche

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 10 Jahren angefallen