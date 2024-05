Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 48,59 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 48,59 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 48,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.648 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,14 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 14,28 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,58 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt