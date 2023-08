Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Mittag an

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 49,23 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 49,23 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,46 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,44 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 76.477 Aktien.

Am 31.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2023 bei 48,19 EUR. Abschläge von 2,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,38 EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,92 EUR je Aktie aus.

