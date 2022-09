Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Vormittag mit Abschlägen

Die Porsche SE Vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 71,16 EUR nach. Bei 70,92 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,08 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche SE Vz-Aktie belief sich zuletzt auf 25.532 Aktien.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,13 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 20,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,63 EUR.

Porsche SE Vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche SE Vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR im Vergleich zu 24,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Porsche SE Vz wird am 08.11.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Porsche SE Vz-Gewinn in Höhe von 14,10 EUR je Aktie aus.

