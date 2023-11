Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 45,73 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 45,73 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 45,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 206.349 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,18 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,60 Prozent. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR ab. Mit Abgaben von 8,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,29 EUR.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,98 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

