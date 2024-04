Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz steigt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 49,36 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 49,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,50 EUR. Bei 49,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.770 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 58,86 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 15,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 EUR an.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 14.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,34 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

