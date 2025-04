Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 35,47 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 35,47 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294.574 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,26 EUR erreichte der Titel am 04.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 16,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

