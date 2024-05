Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 48,24 EUR.

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 48,24 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 48,03 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 345.738 Stück.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 22,01 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 15,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,63 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

