Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 49,13 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Porsche Automobil vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 49,13 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,42 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 48,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 121.289 Stück.

Bei 74,06 EUR erreichte der Titel am 31.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,74 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 1,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,38 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche SE-Aktie höher: Bernstein bestätigt Einstufung von Porsche SE

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Porsche Automobil vz-Investment eingebracht

VW-Aktie verliert: Anlegerverfahren zur Dieselaffäre bei VW verzögert sich wieder