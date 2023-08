Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 49,10 EUR zeigte sich die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 49,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 48,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 234.463 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 31.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,06 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,84 Prozent. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,19 EUR ab. Abschläge von 1,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 71,38 EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 17,92 EUR im Jahr 2023 aus.

