Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Freitagvormittag mit Einbußen

Die Porsche SE Vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 72,22 EUR. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,22 EUR nach. Bei 72,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.666 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 26,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,06 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 87,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche SE Vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Porsche SE Vz.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,10 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

