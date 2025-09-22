Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 32,62 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche Automobil-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 32,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil-Aktie sogar auf 32,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 61.692 Stück.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,62 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,53 Mrd. EUR gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 8,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

