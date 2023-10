Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 43,97 EUR ab.

Um 09:21 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 43,97 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,80 EUR ab. Bei 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 18.043 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 61,26 EUR erreichte der Titel am 11.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,32 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,39 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 68,86 EUR angegeben.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,22 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

