Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagvormittag billiger

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,44 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,44 EUR abwärts. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,43 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.899 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 60,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,44 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 41,65 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,34 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 67,29 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 19.03.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,98 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

