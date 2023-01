Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagmittag im Minus

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 54,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,34 EUR aus. Bei 55,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 240.592 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,66 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 44,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 49,79 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 9,14 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,33 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,00 EUR.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 19.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

