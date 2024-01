Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittwochmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,41 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 45,41 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,02 EUR an. Bei 45,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 468.506 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 60,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 24,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 9,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

