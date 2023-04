Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 50,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 51,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.029 Porsche Automobil vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,80 EUR) erklomm das Papier am 23.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,26 Prozent hinzugewinnen. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 75,50 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 15.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 14.05.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,27 EUR fest.

