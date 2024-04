Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 49,23 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 49,23 EUR. Bei 49,05 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.017 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 19,56 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 14.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,00 EUR fest.

