Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 48,51 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 48,51 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 48,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 291.863 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 21,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,67 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

