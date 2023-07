Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Kursabschlägen

Porsche Automobil vz im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 53,84 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 53,84 EUR ab. Bei 53,66 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 53,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 17.616 Stück.

Bei 74,98 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,38 EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 08.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

