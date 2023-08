Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 48,68 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 48,68 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 48,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 186.502 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,06 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 1,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,38 EUR an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2023 erfolgen. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

