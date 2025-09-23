Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 32,85 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 32,85 EUR abwärts. Bei 32,72 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.957 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 29,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 7,28 Prozent Luft nach unten.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 8,17 EUR im Jahr 2025 aus.

