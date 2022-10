Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz steigt am Montagvormittag

Um 09:22 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 58,88 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 58,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 58,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 24.052 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 55,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 82,75 EUR.

Am 19.05.2021 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2021 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 14,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche-Aktien erholt dank MSCI-World-Aufnahme und Kaufempfehlung

Nach Porsche-IPO: PwC erwartet in Deutschland 2022 keinen Börsengang mehr

Porsche-Aktie deutlich tiefer: VW nimmt mit Porsche-IPO Milliarden ein - Banken konnten Porsche-Stützkäufe wegen guter Kursentwicklung frühzeitig einstellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images