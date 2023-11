Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 44,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 44,70 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 44,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.232 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 60,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,65 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,14 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 19.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 16,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

