Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz mit Aufschlag

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 80,96 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.122 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf 81,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 81,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.297 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 07.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2021 bei 56,36 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,00 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,59 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

