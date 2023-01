Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,64 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 54,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 54,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.415 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 44,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 9,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,33 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 19.05.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 19.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images