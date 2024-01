Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verbilligt sich am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 45,20 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 45,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 45,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 159.259 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 60,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,14 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 41,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 8,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 65,14 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,22 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

