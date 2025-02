Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 37,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,44 EUR. Bei 37,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.462 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 52,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 12,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -48,379 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie stehen.

