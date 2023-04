Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 50,76 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 50,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.245 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 81,36 EUR markierte der Titel am 26.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,79 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,50 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 15.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Spartrick: Mit E-Auto-Förderung fast kostenlos Tesla fahren

Porsche-Aktie legt zu: Porsche SE begibt Anleihe zu Refinanzierung von Porsche-Beteiligung

Autowerte belasten den deutschen Leitindex: DAX schließt an Frankfurter Börse schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images