Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 36,41 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 36,41 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,25 EUR. Bisher wurden heute 28.463 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 28,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Am 13.11.2024 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Porsche Automobil vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,61 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

