Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittwochmittag schwächer

Um 25.05.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Porsche SE Vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,34 EUR ab. Bei 70,94 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.377 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche SE Vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 67,02 EUR. Abschläge von 6,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche SE Vz-Aktie bei 97,50 EUR.

Am 10.05.2022 hat Porsche SE Vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Porsche SE Vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Porsche SE Vz-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche SE Vz ein EPS in Höhe von 16,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

