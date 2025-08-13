Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 37,57 EUR ab.
Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 37,57 EUR ab. Bei 37,48 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.756 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.
Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 11,85 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,92 Prozent.
Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.
Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 17.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 7,91 EUR je Aktie aus.
