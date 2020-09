Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz mit negativen Vorzeichen

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 48,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 48,37 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,61 EUR. Bisher wurden heute 111.878 Porsche SE Vz-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2020 markierte das Papier bei 70,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 62,86 EUR angegeben. Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2021 auf 11,19 EUR je Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

