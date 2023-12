Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag gesucht

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 46,76 EUR zu.

Um 17:35 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,76 EUR nach oben. Bei 46,95 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 425.545 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 60,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,70 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR. Abschläge von 10,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,14 EUR an.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 19.03.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,25 EUR je Aktie belaufen.

